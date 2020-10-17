Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона

На Киевщине из-за сильного дождя затопило маршрутку.

В субботу, 17 октября столицу накрыло мощным ливнем, - пострадали и города-спутники в Киевской области. В частности, Ирпень, где маршрутку затопило прямо во время движения по маршруту с полным салоном пассажиров.

Видео с места событий выложили в Телеграм-канале ДТП Киев.

На ролике видно, как маршрутка едет по залитой улице, которую почти не видно в окна, а с потолка в салон и на людей бежит ручьями вода:

По предварительным данным, инцидент произошел в Ирпене.

Также в сети публикуют множество видео, где видно, как сильно пострадал Ирпень от непогоды:

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