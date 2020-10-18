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Без масок и соблюдения дистанции: в краснозонном Харькове устроили бал для студентов (фото, видео)

Без масок и соблюдения дистанции: в краснозонном Харькове устроили бал для студентов (фото, видео)
07:20 Сегодня Телеграф Фото: city.kharkov
На мероприятии, которое провели в гостинице "Харьков-Палас", карантинные нормы не соблюдались.

В Харькове, в гостинице "Харьков-Палас" на днях прошел "Студенческий бал-маскарад 2020". Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА".

В мероприятии участвовали танцевальные команды из девяти вузов города. Они показали жюри четыре танцевальных номера. На балу побывал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он обратился к студентам со словами приветствия. В частности, он отметил отличную подготовку студентов, а также рассказал о том, что этот бал даст старт новой традиции в городе.

Во время всего мероприятия карантинные нормы частично соблюдало только жюри, представители которого сидели в масках. Остальные участники действа не придерживались дистанции и были в помещении без средств защиты. 

Фотографии со "Студенческого бала-маскарада 2020"

По результатам выступлений в команде каждого вуза определили лучшие пары. Королем и Королевой бала признаны Татьяна Егорова и Артем Бутенко - учащиеся Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенко.

Как сообщал ранее "Телеграф", с 00:00 19 октября на территории Харькова вводят противоэпидемические мероприятия, установленные для "красного" уровня эпидемической опасности. 

В частности, они включают такие ограничения:

 - учреждения культуры (в т. ч. кинотеатры), развлекательные учреждения (в т. ч. ночные клубы) прекращают работу;

- объекты питания и ТРЦ работают до 20:00;

- школьные каникулы начинаются 19 октября и продлятся до 30 октября; студенты вузов учатся дистанционно.

При этом детские сады, продуктовые магазины и рынки продолжают работу в обычном режиме. Городской пассажирский транспорт, в том числе метро, останавливать не будут.

Напомним, 3 октября в Харькове устроили концерт Оли Поляковой ко Дню учителя. На мероприятии не соблюдались эпидемиологические требования. Из-за этого полиция открыла уголовное производство.

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Все по теме:

Харьков, Карантин, Бал, Игорь Терехов, Коронавирус, Красная зона.

Автор:

Телеграф
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