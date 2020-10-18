Без масок и соблюдения дистанции: в краснозонном Харькове устроили бал для студентов (фото, видео)

На мероприятии, которое провели в гостинице "Харьков-Палас", карантинные нормы не соблюдались.

В Харькове, в гостинице "Харьков-Палас" на днях прошел "Студенческий бал-маскарад 2020". Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА".

В мероприятии участвовали танцевальные команды из девяти вузов города. Они показали жюри четыре танцевальных номера. На балу побывал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он обратился к студентам со словами приветствия. В частности, он отметил отличную подготовку студентов, а также рассказал о том, что этот бал даст старт новой традиции в городе.

Во время всего мероприятия карантинные нормы частично соблюдало только жюри, представители которого сидели в масках. Остальные участники действа не придерживались дистанции и были в помещении без средств защиты.

Фотографии со "Студенческого бала-маскарада 2020"

По результатам выступлений в команде каждого вуза определили лучшие пары. Королем и Королевой бала признаны Татьяна Егорова и Артем Бутенко - учащиеся Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенко.