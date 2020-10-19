Все продавцы и большинство покупателей - без масок: в сети обсуждают фото из житомирского ТЦ

Влащенко высказалась о скандальных фото людей в житомирском ТЦ.

В ТЦ "Глобал", что в Житомире люди до сих пор ходят без защитных масок и даже не знают о карантине. Ведущая Наталья Влащенко высказалась о данной ситуации в ТЦ.

Своим мнением она поделилась на страничке в Фейсбук.

Влащенко посоветовала главе житомирского исполкома Сергею Сухомлину решить эту проблему поставив хотябы двух полицейских и оштрафовав владельцев лавок.

Фото с ТЦ "Глобал" в Житомире:

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