История с помочившимся на портреты Героев Небесной сотни парнем получила продолжение

Студента Государственного университета телекоммуникаций Иллариона Борисенко, который будучи в состоянии алкогольного опьянения помочился на портреты Героев Небесной сотни на улице Институтской, отчислили из учебного заведения.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 ст. от 23.10.2020 отчислен из Университета", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 23 октября, злоумышленника оперативно задержали и отправили в следственный изолятор.

В полиции уточняют, что действия студента квалифицированы как "хулиганство".Ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как известно, Государственный университет телекоммуникаций находится в списке учебных заведений для которых действует упрощенная процедура поступления для переселенцев с Донбасса и Крыма.