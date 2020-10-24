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История с помочившимся на портреты Героев Небесной сотни парнем получила продолжение

История с помочившимся на портреты Героев Небесной сотни парнем получила продолжение
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук - Алина Боднар

Студента Государственного университета телекоммуникаций Иллариона Борисенко, который будучи в состоянии алкогольного опьянения помочился на портреты Героев Небесной сотни на улице Институтской, отчислили из учебного заведения. 

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 ст. от 23.10.2020 отчислен из Университета", - сказано в сообщении. 

Инцидент произошел 23 октября, злоумышленника оперативно задержали и отправили в следственный изолятор. 

В полиции уточняют, что действия студента квалифицированы как "хулиганство".Ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет. 

Как известно, Государственный университет телекоммуникаций находится в списке учебных заведений для которых действует упрощенная процедура поступления для переселенцев с Донбасса и Крыма.

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Киев, МВД, Антон Геращенко, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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