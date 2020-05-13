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Поступление в ВУЗы по упрощенной системе для жителей Донбасса и Крыма: в МОН обнародовали список учебных заведений

Поступление в ВУЗы по упрощенной системе для жителей Донбасса и Крыма: в МОН обнародовали список учебных заведений
00:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Абитуриенты из Донбасса и Крыма в 2020 году смогут поступать по упрощенной процедуре в 91 ВУЗ.

В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины во вторник.

Из этого числа вузов 77 подчинены Минобразования, а 14 – другим ведомствам: Министерству зравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики. С полным списком вузов, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", можно ознакомиться на сайте Минобразования.

"Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения внешнего независимого оценивания", - рассказала начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма (Автономной Республики Крым и г.Севастополя) и Донбасса (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из Крыма участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с Донбасса поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

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В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).

Как сообщалось, сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения Украины перенесены на август. Соответствующий приказ был подписан 4 мая 2020 года и прошел регистрацию в Министерстве юстиции Украины.

По данным Минобразования, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления - до вечера 31 августа.

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Минобразования предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) также перенесены. Регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня в режиме онлайн. Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными - 1 и 3 июля соответственно.

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Минобразования, Донбасс, Оккупированный Крым.
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