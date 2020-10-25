Патрульный попал в больницу: новые детали и видео нашумевшего ДТП в Одессе

Вследствие ДТП с участием машины патрульной полиции, которое утром 25 октября спровоцировало пробки в Одессе, пострадал сотрудник правоохранительных органов.

Во время поворота полицейская машина врезалась в легковое авто. По предварительной информации, правоохранитель не справился с управлением и создал аварийную ситуацию.

На странице Police Control Ukraine в Фейсбук сообщили, что имя пострадавшего патрульного Сергей Андриенко, и сейчас он находится в больнице.

В сети появилось новое видео в места происшествия.

Ранее, во Львове на кольцевой столкнулись в "смятку" две машины, от удара погибли трое человек: ужасные фото и видео с места ДТП.