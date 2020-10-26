"Завтра он проснется звездой!" Полицейский-пианист выступил на избирательном участке (видео)

Работа на местных выборах сподвигла одного из участковых инспекторов из Черниговской области на творчество. Полицейский сочинил короткую песню на эту тему.
Видео выложила в сеть координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
"Это видео сделало мой день. Его записал на избирательном участке неизвестный полицейский на Черниговщине перед днем голосования. Правда же, прикольный участковый", - написала Айвазовская.
Песня у полицейского получилась коротенькая, всего из одного куплета.
"А я на виборах служу у Ніжинському.
Охороняємо бюлетені усім селом.
А порушень з виборами нема ніяких.
Та потому шо охороняє їх участковий Валічок".
В комментариях полицейкого называют "звездой", отмечая, что он точно станет популярным.
А в одном из районов Киева участникам избирательного процесса было не до смеха, во время подсчета голосов один из членов комиссии набросился с кулаками и матом на наблюдателю.