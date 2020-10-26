"Завтра он проснется звездой!" Полицейский-пианист выступил на избирательном участке (видео)

Работа на местных выборах сподвигла одного из участковых инспекторов из Черниговской области на творчество. Полицейский сочинил короткую песню на эту тему.

Видео выложила в сеть координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Это видео сделало мой день. Его записал на избирательном участке неизвестный полицейский на Черниговщине перед днем голосования. Правда же, прикольный участковый", - написала Айвазовская.

Песня у полицейского получилась коротенькая, всего из одного куплета.

"А я на виборах служу у Ніжинському.

Охороняємо бюлетені усім селом.

А порушень з виборами нема ніяких.

Та потому шо охороняє їх участковий Валічок".

В комментариях полицейкого называют "звездой", отмечая, что он точно станет популярным.

А в одном из районов Киева участникам избирательного процесса было не до смеха, во время подсчета голосов один из членов комиссии набросился с кулаками и матом на наблюдателю.