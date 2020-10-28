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Известный журналист рассказал, как потерял отца из-за коронавируса

Известный журналист рассказал, как потерял отца из-за коронавируса
11:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook Айдер Муждабаев

Ночь. 28 октября из-за осложнений коронавируса ушёл из жизни отец Айдера Муждабаева - Иззет Муждабаев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев.

"Ровно 5 лет назад умерла моя мама, он жил в Тамбове, городе, где я родился и вырос, фактически с её могилой, жил воспоминаниями о ней. Однажды, после смерти мамы, он приезжал в Киев, больше мы никогда не виделись", - делиться воспоминаниями Айдер Муждабаев.

Иззет Муждабаев страдал от проблем со слухом и с сыном общался посредством мессенджеров. В общении с сыном отец часто вспоминал покойную мать, отправлял фото с её могилы, делился воспоминаниями о юности.

"Он маму и нас и внуков, внучек очень сильно любил", - отметил журналист.

"Папа перестал дышать в больнице, куда не мог зайти к нему никто, и это ощущение бессилия и одиночества отца перед смертью — самое страшное для меня, оно никогда меня не оставит", - пишет Муждабаев.

Иззет Муждабаев, несмотря на свой преклонный возраст (72 года), физически был сильным, абсолютно здоровым, не имел вредных привычек, занимался спортом. Тем не менее, болезни это не помешало его убить.

"Друзья, люди, берегите своих близких, коронавирус — коварнейшая болезнь... Врачи в больнице, где лежал папа, боролись за него до конца, низкий поклон от меня этим не знакомым мне добрым и людям", - отметил Муждабаев.

Напомним, сегодня в Украине снова резко вырос уровень заболеваемости – за сутки 7474 новых случая COVID-19 - это близко к антирекорду, установленному пять дней назад

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Крым, Коронавирус, Айдер Муждабаев, Иззет Муждабаев.

Автор:

Телеграф
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