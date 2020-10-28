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Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)

Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)
17:17 Сегодня Телеграф Фото: dp.npu.gov.ua

В среду, 28 октября в 4:10 на окраине города Кривой Рог в Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщили в отделении нацполиции Днепропетровской области.

Фото с места происшествия:

вагоны

Правоохранителям удалось задержать мужчину, который повредил ЖД путь вблизи с городом Кривой Рог, что и могло стать причиной схода вагонов грузового поезда, сообщили в Фейсбуке полиции Днепропетровской области.

Со слов задержанного, он снял металлические фрагменты ЖД путей, чтобы в последствии сдать их на металлолом. Подозреваемый действовал ночью.

Во время проверки этой версии сотрудниками полиции было установлено, что к преспуплению причастен ранее судимый за кражи 29-летний местный житель.

Стоит напомнить, что ранее в Италии на севере Милана с рельсов сошел пассажирский поезд, пострадали три человека.

Читайте также в материале "Телеграф": На Киевщине подростки ложатся под поезда и погибают, в сети люди строят теории связи с игрой "Синий кит".

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Украина, Поезд, Кривой Рог.

Автор:

Телеграф
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