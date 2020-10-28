"На ровном месте": сеть насмешило видео момента ДТП под Киевом

В среду, 28 октября, в селе Крюковщина, что в Киево-Святошинском районе Киевской области очередной горе-водитель попал в ДТП по своей неосторожности. Видео инцидента попало в сеть.
Об этом проинформировали в Телеграм канале Киева оперативного.
Там же выложили и видео с камер наблюдеия, на котором запечатлили момент ДТП:
Пользователи сети отреагировали на данное происшествие с юмором.
Многие делились забавными коментариями по данному поводу.
Некоторые даже озвучивали возможные причины аварии по неисправности автомобиля.
Стоит напомнить, что ранее в Кривом Роге пьяный батюшка врезался в припаркованную машину с женщиной и ребенком.
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