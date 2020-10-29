Киев признан одним из самых грязных городов мира по качеству воздуха

Киев уже второй день подряд находится в рейтинге мегаполисов мира с самым грязным воздухом. Об этом сообщает портал Iqair, который ведет подобную статистику в режиме реального времени.

По информации источника, 29 октября на 12:20 Киев расположился на третьем месте по загрязненности воздуха. Столицу Украины опередили Дели (Индия) и Лахор (Пакистан). Рейтинг загрязненности воздуха в Киеве становит 159 при норме в 50 и характеризуется как "нездоровый".

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что специалисты "Укргидрометцентра" проводят постоянный лабораторный контроль воздуха в столице. По данным за 28 октября на 13:00 было зафиксировано превышение нормы диоксида серы в воздухе. Кроме того, сообщается, что характер погоды 29 октября на будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Схема размещения стационарных постов наблюдения в Киеве:

Отметим, столицу Украины не в первый раз затянуло смогом этой осенью. В начале октября озадаченные пользователи активно делились снимками задымленного Киева в соцсетях. Ранее КГГА публиковала ряд правил, которые следует соблюдать киевлянам при смоге.