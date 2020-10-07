Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото

В Киеве в вечеру возросло число запросов в поисковиках о причинах появления смога в столице, некоторые допускают, что задымление вызвано пожаром.

Об этом сообщили в сети.

Скрин с запросами пользователей Google по Киеву:

Но о крупных возгораниях днем на Киевщине 7 октября не сообщалось.

Также сообщалось, что по данным ГСЧС по состоянию на обед местами по городу наблюдалось превышение допустимого количества взвешенных веществ и диоксида серы.

Пользователи сети Instagram активно выкладывали кадры смога в столице.

この投稿をInstagramで見る Городской дзен Татьяна (@mordvinova_tanya)がシェアした投稿 - 2020年10月月7日午前11時43分PDT

この投稿をInstagramで見る Gabi Homoki(@gabcsu66)がシェアした投稿 - 2020年10月月7日午前11時50分PDT

この投稿をInstagramで見る Эльмаз(@elmazzsmallova)がシェアした投稿 - 2020年10月月7日午前11時34分PDT

この投稿をInstagramで見る Dmitry Nozhenko(@dmitrynozhenko)がシェアした投稿 - 2020年10月月7日午前11時33分PDT

Ранее сообщалось, что 7 октября, в Луганской области все еще продолжается тушение пожаров, зафиксировали уже 11 погибших и 19 пострадавших.