Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото

Об этом сообщили в сети.
Скрин с запросами пользователей Google по Киеву:
Но о крупных возгораниях днем на Киевщине 7 октября не сообщалось.
Также сообщалось, что по данным ГСЧС по состоянию на обед местами по городу наблюдалось превышение допустимого количества взвешенных веществ и диоксида серы.
Пользователи сети Instagram активно выкладывали кадры смога в столице.
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Євген Плужник * * * Передчуттям спокою і нудьги Мене хвилює мертве листя долі... Час увійти в надійні береги Думкам і мріям... Як діброви голі Очам відслонять далечінь німу, І сонце ллється скупо і нечасто, Надходить спокій, дано-бо йому У володіння неподільне час той, Що зветься осінь... Сни і споживай Те, що придбало літо. Сни і згадуй... Та, як уява в тебе ще жива, Умій в нудьзі знаходити розраду. Збірка "Рання осінь" (1927)
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Ранее сообщалось, что 7 октября, в Луганской области все еще продолжается тушение пожаров, зафиксировали уже 11 погибших и 19 пострадавших.