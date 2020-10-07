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Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото

Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото
22:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram-jen_osikova
В Киеве в вечеру возросло число запросов в поисковиках о причинах появления смога в столице, некоторые допускают, что задымление вызвано пожаром.

Об этом сообщили в сети.

Скрин с запросами пользователей Google по Киеву:

гугл запросы

Но о крупных возгораниях днем на Киевщине 7 октября не сообщалось.

Также сообщалось, что по данным ГСЧС по состоянию на обед местами по городу наблюдалось превышение допустимого количества взвешенных веществ и диоксида серы.

Пользователи сети Instagram активно выкладывали кадры смога в столице.

 
 
 
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Городской дзен

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Прелесть тумана❤️❤️❤️ @nashatroeshchina

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Туманне вечірнє місто...

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#dream #fog #urban #Kyiv #letsguide

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Євген Плужник * * * Передчуттям спокою і нудьги Мене хвилює мертве листя долі... Час увійти в надійні береги Думкам і мріям... Як діброви голі Очам відслонять далечінь німу, І сонце ллється скупо і нечасто, Надходить спокій, дано-бо йому У володіння неподільне час той, Що зветься осінь... Сни і споживай Те, що придбало літо. Сни і згадуй... Та, як уява в тебе ще жива, Умій в нудьзі знаходити розраду. Збірка "Рання осінь" (1927)

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День фатальной прекрасности

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Ранее сообщалось, что 7 октября, в Луганской области все еще продолжается тушение пожаров, зафиксировали уже 11 погибших и 19 пострадавших. 

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Киев, Украина, Смог.

Автор:

Телеграф
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