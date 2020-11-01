В Киеве полностью перекрыли движение по мосту Патона: что произошло

В Киеве утром воскресенья, 1 ноября, полностью перекрыли движение по мосту Патона.
Об этом рассказали в пресс-службе столичной патрульной полиции.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о минировании моста.
"Поступило сообщение о заминировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении.
На место вызова выехали спасатели, взрывотехники и полицейские. Все подробности сейчас выясняются.
Напомним, в начале октября в Запорожской области злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о минировании всех украинских электростанций.