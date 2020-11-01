Весь пол в крови: появилось новое видео из харьковского ресторана, где убили мужчину

Убитый в харьковском ресторане Biani мужчина оказался ранее судимым за кражу.

Такую информацию обнародовал Телеграм-канал ТРУХА.

"Убитый в Биани Смирнов Руслан был ранее судим за кражу", - сказано в сообщении.

Тем временем, первые комментарии сделала и полиция.

"На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", - заявили в пресс-службе Нацполиции области.

Видео с места событий появилось на Телеграм-канале "Типичное ХТЗ"

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.

Как сообщалось ранее, в ресторане в Харькове был убит якобы бывший охранник нардепа из ОПЗЖ Дмитрия Шенцева.

Впрочем позже, сам Шенцев заявил, что личность погибшего ему неизвестна.