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Путинским военным не хватает электроэнергии: Россия задумала новую стройку в Крыму

Путинским военным не хватает электроэнергии: Россия задумала новую стройку в Крыму
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Представитель оккупантов Борис Аюев заявил, что в Крыму им будет необходим дополнительный источник энергии уже к 2026 году.

При этом российские оккупанты не скрывают, что дефицит энергетической мощности на полуострове возникает из-за начала эксплуатации все новых и новых военных объектов Черноморского флота РФ и Крымской железной дороги.

“Ситуация на полуострове может осложниться из-за проблем со строительством электросетей для Таврической ТЭС на 480 МВт. Схемы выдачи мощности второго энергоблока симферопольской электростанции все еще не готовы, и это влечет риск отключения второго энергоблока”, – добавил Аюев.

Сообщается, что стоимость строительства новой ТЭС на 496 МВт с применением парогазовых установок может составить 35–40 млрд руб., а на паросиловых установках — 24–28 млрд руб.

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Также оккупанты напомнили, что дополнительным источником снабжения энергией полуострова является энергомост “Крым-Тамань”, который провели в 2015-2016 годах.

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Все по теме:

Крым, Черноморский флот, Российская Федерация, Борис Алюев, Таврическая ТЭС, Крым-Тамань.

Автор:

Телеграф
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