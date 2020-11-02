Стало известно, когда огласят результаты выборов мэра Киеве

Еще 25 октября в Киеве прошли выборы мэра. И хотя результаты пока не известны. Промежуточные результаты выборов в столице огласят уже 3 ноября.

Об этом сообщила председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова, передает Радио свобода.

По ее словам, девять окружных территориальных избирательных комиссий Киева уже сдали протоколы, и сегодня это должен сделать десятая - Святошинская ТИК.

По предварительной информации, во вторник 3 ноября заместитель председателя городской ТИК Нилов Николай Викторович огласит все данные по цифрам. На данный момент он ведет текущий подсчет, и промежуточные данные всех протоколов, которые утверждены и будут обнародованы завтра в 13 часов, - отметила председатель Киевской городской ТИК.

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