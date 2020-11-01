Во Львове определились с датой второго тура выборов мэра

Во Львове определились с датой второго тура голосования на выборах главы города. Как сообщил руководитель городской территориально-избирательной комиссии Игорь Слипецкий, голосование пройдет 22 ноября.

Его слова приводит ZAXID.NET.

За кресло мэра будут сражаться действующий мэр города Андрей Садовый и экс-глава львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый получил 40,09% голосов, в то время, как Синютка - 31,1%.

Явка избирателей составила 39,47%.

Также издание показало, как будет выглядеть бюллетень:

Как сообщалось ранее, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. На них пропрезидентская партия "Слуга народа" показала слабые результаты, не отличившись достойными показателями даже в Кривом Роге - родном городе Зеленского.

Также напомним, что на выборах главы объединенной территориальной общины Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области победил бывший нардеп Виктор Лозинский, которого ранее осудили за убийство.

А вот на местных выборах в Днепропетровской области при подсчете голосов за мэра города Марганец были допущены серьезные нарушения, вследствие которых в лидеры вышел кандидат от ОПЗЖ Геннадий Боровик.