Совершенно беспредельная ситуация: стало известно о грубейших нарушениях на выборах мэра Марганца

На местных выборах в Днепропетровской области при подсчете голосов за мэра города Марганец допустили грубые нарушения, вследствие чего победителем стал кандидат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За життя" Геннадий Боровик.

Об этом рассказала украинская журналистка Соня Кошкина (Ксения Василенко) на своем Телеграмм-канале.

Журналистка сообщает, что напряженная ситуация возникла, когда в лидеры на голосовании вышли два кандидата Елена Жадько (Пропозиция) и Геннадий Боровик (ОПЗЖ).

"По результатам изначального подсчёта, у Жадько 3 447 голосов. У Боровика 3 442. Разница, как видим, минимальная. Но она есть. И ТВК (где нет ни одного представителя Жадько, зато у Боровика все в порядке) внезапно решает пересчитать голоса. На 8 участках из 27-ми, где у Жадько наилучший результат", - написала Кошкина, добавив, что оснований для этого не было.

По сообщению журналистки, этим комиссия нарушила 252-ю статью Избирательного кодекса Украины.

Кошкина отмечает, что решение основывалось на жалобах кандидатов в депутаты.

"При том, что речь о состязании мэров и пересчитывать можно только по жалобе кандидатов в мэры, но никак не в депутаты. Нарушение закона просто вопиющее. Уже дважды", - пишет она.

По ее словам, после обращения Жадько в суд, тот пересчет голосов запретил, но ТВК решение суда проигнорировала, что является уже третьим нарушением закона.

"Кульминация - на одном из участков (120731) изымают бюллетени, остальные опечатывают, а потом говорят, что результаты тут установить невозможно, поэтому будем без", - добавила журналистка.

По итогу разбирательств, ТВК все же объявила представителя ОПЗЖ Боровика мэром города.

Как сообщалось ранее, на местных выборах, состоявшихся 25 октября пропрезидентская партия "Слуга народа" показала слабые результаты, не отличившись достойными показателями даже в Кривом Роге - родном городе Зеленского.

Также напомним, что на выборах главы объединенной территориальной общины Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области победил бывший нардеп Виктор Лозинский, которого ранее осудили за убийство.