Затянувшийся в ЦВК подсчет голосов на выборах высмеяли мемом

До 6 ноября Центризбирком должен установить результаты местных выборов. Но уже третий день комиссия не обновляет данные о подсчете голосов. Сеть отреагировала мемом.

На картинке семейная пара, женщина подозревает мужчину, что он опять думает о других "дамах", а у него на уме только: "Почему на сайте ЦИК не обновляется информация о результатах местных выборов?"

И, действительно, последняя информация на этот счет размещена на сайте ЦИК 28 октября. В сообщении указано, что уже 28,9 тысяч участковых избирательных комиссий (или 99,4%) закончили подсчет голосов и передали данные в теризбиркомы.

При этом, в том же сообщении говорится, что "результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12 дней после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже на следующий день после выборов правительство сняло ограничение размера зарплат топ-чиновников, которое вводилось на время карантина.