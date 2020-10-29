На следующий день после выборов чиновникам вернули сокращенные зарплаты

В понедельник, 26 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, которое сняло ограничения зарплат чиновников, установленные весной из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщает Сергей Мисюра – сотрудник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Только прошли местные выборы, как сразу, на следующий день, 26 октября, Шмыгаль отменил ограничения заработной платы топ-чиновникам. Ограничения вводилось из-за пандемии и дырку в бюджете. А сейчас мы видим, что зеленая сволочь моментально, сразу после выборов увеличила себе зарплату. Коронавирус дорогами победили, эпоху бедности победили, выборы провалили, ЕС прямо говорит об угрозе безвиза – пора хоть зарплатой немного получить от государства, сколько им там еще осталось", - негодует Мисюра.

В постановлении Кабмина говорится, что с октября и в дальнейшем размеры заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов управления государственного сектора определяются на основе контрактов.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что 100 млн. гривен из COVID-фонда президента Владимира Зеленского будут направлены на создание патриотических сериалов.