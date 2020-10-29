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Из COVID-фонда Зеленского решили финансировать патриотические сериалы

Из COVID-фонда Зеленского решили финансировать патриотические сериалы
14:59 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

28 октября в Кабинете министров Украины приняли решение перераспределить 100 млн гривен из COVID-фонда на финансирование проекта патриотических сериалов. Деньги нужно потратить до конца 2020 года, поэтому их планируют пустить не только на создание самих кинокартин, но и на поддержку реализации отдельных этапов.

Об этом проинформировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Таким образом уже 29 октября стартовал конкурсный отбор проектов телевизионных сериалов патриотического направления.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, нужно развивать украинский ТВ продукт и привлекать больше талантливых личностей.

Заявки будут принимать с 29 октября до 11 ноября 2020 года.

Также отмечалось, что поддержка будет предоставляется:

  • проектам, по результатам которых до 18 декабря 2020 года будет создан уже готовый сериал,
  • проектам, по результатам которых до 18 декабря будут завершены отдельные этапы - развития, разработки режиссерского сценария, подготовительного или съемочного периода.

Размер поддержки составит не более 50% от общей стоимости проекта.

Стоит напомнить, что на ремонты медучреждений из COVID-фонда было потрачено только 1,68 млрд гривен, при том, что на ремонт дорог – 16,33 млрд гривен.

Читайте также в материале "Телеграф": Ситуацию с COVID-фондом разъяснил глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Все по теме:

Украина, Кино, Деньги, Сериалы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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