Затапливает квартиры: на крыше одной из многоэтажек в Киеве после дождей образовались "бассейны"

В Киеве на крыше одной из многоэтажек образовались "бассейны" из-за неработающего слива.

Видео от местного жителя обнародовано в Facebook группы "Вартові еспресо".

"На киевской Оболони на крыше многоэтажки образовался бассейн с водой. Видео в сеть выложил местный житель. По его словам - после ливня на крыше образовался бассейн, вода с крыши не отходит в водосточные сети, а постепенно просачивается в квартиры. Обращение к аварийным службам, по словам мужчины, не дает результатов", - сказано в описании к видео.

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