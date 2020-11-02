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Понедельник, 02.11.2020
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Синоптик назвала точную дату похолодания в Украине
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вторник принесет дожди в западную часть Украины, на восток, юго-восток и затронет часть центра, сообщает украинский метеоролог и ведущая Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На остальной территории - без существенных осадков.

Во вторник, 3 ноября, ожидается + 8...+ 13 градусов, на юге + 10...+ 15 градусов.

В Киеве погода будет без дождя, с достаточно комфортной температурой воздуха, днем около +10 градусов.

Неделя в Украине будет сухой, дожди - только во вторник и четверг, 5 ноября.

Ближайшее ощутимее похолодание - аж на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября.

Ранее "Телеграф" писал о народных приметах 2 ноября про погоду.

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Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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