Пьяный водитель протаранил трамвай в Харькове (фото и видео)

Вечером в среду, 4 ноября, в Харькове пьяный мужчина на авто столкнулся с другой машиной, после чего разбился о трамвай, вследствие чего попал в больницу.

Об этом информировало местное управление полиции.

Отмечается, что 37-летний мужчина на Toyota Tundra в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с ВАЗ-21093, после чего вылетел на встречную полосу и въехал в трамвай.

Инцидент случился около 20:30 на улице Полтавский шлях.

Виновник инцидента пострадал и был госпитализирован.

Полиция показала фото с места событий:

Также "Телеграф" нашел в Инстаграм видео с места ДТП в Харькове:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ДТП на ул.Полтавский Шлях. Детали уточняются. Публикация от Харьков криминальный (@kharkov.criminalnuy) 4 Ноя 2020 в 10:45 PST

Как сообщал "Телеграф", накануне в Кривом Роге водитель неудачно обогнал автомобиль, что привело к смерти женщины.