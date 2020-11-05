Пьяный водитель протаранил трамвай в Харькове (фото и видео)

Вечером в среду, 4 ноября, в Харькове пьяный мужчина на авто столкнулся с другой машиной, после чего разбился о трамвай, вследствие чего попал в больницу.
Об этом информировало местное управление полиции.
Отмечается, что 37-летний мужчина на Toyota Tundra в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с ВАЗ-21093, после чего вылетел на встречную полосу и въехал в трамвай.
Инцидент случился около 20:30 на улице Полтавский шлях.
Виновник инцидента пострадал и был госпитализирован.
Полиция показала фото с места событий:
Также "Телеграф" нашел в Инстаграм видео с места ДТП в Харькове:
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