Водитель снес трех человек на островке безопасности: видео жуткой аварии Харькове

В Харькове на проспекте Науки произошло жуткое ДТП. Водитель Фольксваген Джетта сбил людей, которые стояли на "островке безопасности".
Кадры с места происшествия появились в ряде местных Телеграм-каналов.
На кадрах заметно, как автомобиль вылетает на пешеходный переход, где находилась группа людей, среди них ребенок.
Паблик "Харьковские будни" в Фейсбук также показывает видео инцидента с другого ракурса.
"В полиции сообщают, что погибших в ДТП нет. Женщина в тяжелом состоянии с травмой головы, ребёнок с переломом обеих ног. Всех увези в больницу", - сказано в сообщении Телеграм-канала ВЕХА.
В настоящий момент проспект перекрыт. Виновник ДТП задержан.
Как сообщалось ранее, в Харькове 7 ноября в около 2:30 неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана.