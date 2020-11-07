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Водитель снес трех человек на островке безопасности: видео жуткой аварии Харькове

Водитель снес трех человек на островке безопасности: видео жуткой аварии Харькове
17:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Харькове на проспекте Науки произошло жуткое ДТП. Водитель Фольксваген Джетта сбил людей, которые стояли на "островке безопасности". 

Кадры с места происшествия появились в ряде местных Телеграм-каналов. 

На кадрах заметно, как автомобиль вылетает на пешеходный переход, где находилась группа людей, среди них ребенок. 

Паблик "Харьковские будни" в Фейсбук также показывает видео инцидента с другого ракурса. 

"В полиции сообщают, что погибших в ДТП нет. Женщина в тяжелом состоянии с травмой головы, ребёнок с переломом обеих ног. Всех увези в больницу", - сказано в сообщении Телеграм-канала ВЕХА. 

В настоящий момент проспект перекрыт. Виновник ДТП задержан. 

Как сообщалось ранее, в Харькове 7 ноября в около 2:30 неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана

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ДТП, Харьков.

Автор:

Телеграф
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