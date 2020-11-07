Мужчина устроил резню в Кривом Роге: двое погибших и пятеро пострадавших (фото)

В Кривом Роге в субботу, 7 ноября, около 16:00 злоумышленник набросился на прохожих с ножом. Инцидент случился на проспекте Гагарина.
Как сообщает Первый городской, двое мужчин - 60-летний отец и его 30-летний сын - погибли от ранений.
По словам матери и жены погибших, они с супругом приехали к сыну из Жёлтых Вод.
Помимо того преступник ранил еще нескольких людей - двух мужчин, двух женщин и ребенка. Им оказывается медицинская помощь, но об их состоянии ничего не известно.
"Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанного события. Гражданина задержали", - написал в Фейсбуке заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Первый городской также обнародовал видео, на котором задержанный объясняет мотивы. По его словам "убивать ему велел Бог".