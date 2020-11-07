Мужчина устроил резню в Кривом Роге: двое погибших и пятеро пострадавших (фото)

В Кривом Роге в субботу, 7 ноября, около 16:00 злоумышленник набросился на прохожих с ножом. Инцидент случился на проспекте Гагарина.

Как сообщает Первый городской, двое мужчин - 60-летний отец и его 30-летний сын - погибли от ранений.

По словам матери и жены погибших, они с супругом приехали к сыну из Жёлтых Вод.

Помимо того преступник ранил еще нескольких людей - двух мужчин, двух женщин и ребенка. Им оказывается медицинская помощь, но об их состоянии ничего не известно.

"Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию в поисках преступника. Менее чем за 20 минут мы обнаружили мужчину, который может быть причастен к указанного события. Гражданина задержали", - написал в Фейсбуке заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Первый городской также обнародовал видео, на котором задержанный объясняет мотивы. По его словам "убивать ему велел Бог".

Напомним, под Киевом злоумышленники похитили бизнесмена.