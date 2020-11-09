"Как так, бл*дь?!" ДТП в глухом лесу на Киевщине поразило сеть (фото)

В воскресенье 8 ноября в глухом лесу Киевской области произошло ДТП: водитель Citroen столкнулся с квадроциклом прямо посреди проселочной дороги.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киева оперативного.

Отмечается, что непонятно, как два транспортных средства могли среди дня не разминуться в пустом лесу под Киевом. Там также поделились фото кадрами с места происшествия.

Причины произошедшего пока устанавливают специалисты.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент волной шуток.

Также некоторые пользователи иронизировали касательно того, из-за кого могло произойти такое ДТП в лесу.

Стоит напомнить, что 7 ноября в Киеве на бульваре Шевченко случилось пьяное ДТП с опрокидыванием.

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