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"Как так, бл*дь?!" ДТП в глухом лесу на Киевщине поразило сеть (фото)

"Как так, бл*дь?!" ДТП в глухом лесу на Киевщине поразило сеть (фото)
07:38 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KyivOperativ

В воскресенье 8 ноября в глухом лесу Киевской области произошло ДТП: водитель Citroen столкнулся с квадроциклом прямо посреди проселочной дороги.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киева оперативного.

Отмечается, что непонятно, как два транспортных средства могли среди дня не разминуться в пустом лесу под Киевом. Там также поделились фото кадрами с места происшествия.

Причины произошедшего пока устанавливают специалисты.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент волной шуток. 

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Также некоторые пользователи иронизировали касательно того, из-за кого могло произойти такое ДТП в лесу.

коментарий 

Стоит напомнить, что 7 ноября в Киеве на бульваре Шевченко случилось пьяное ДТП с опрокидыванием.

Читайте также в материале "Телеграф": 8 ноября Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля, что повлекло за собой смерть и травмы для участников аварии.

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Киев, ДТП, Лес.

Автор:

Телеграф
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