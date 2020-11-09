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"Человек с большой буквы": смерть директора школы от коронавируса потрясла Днепр

"Человек с большой буквы": смерть директора школы от коронавируса потрясла Днепр
11:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Днепре ушла из жизни директор школы №35 Светлана Николаевна Солодовник.

Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра на странице в Facebook.

"На 47 году жизни отошел в вечность добрый искренний человек, Солодовник Светлана Николаевна - директор школы №35. Это непоправимое горе для родных, близких, друзей и коллег. Светлая и неугасимая память о ее добрых земных делах навсегда останется в памяти и сердцах всех, кто ее знал, любил и уважал, кто жил и работал рядом с ней, кого она учила. Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Вечная память", — сказано в сообщении.

По словам коллеги Светланы Николаевны, причина смерти – коронавирус.

В пресс-службе рассказали, что Светлана Солодовник 30 лет отдала обучению и воспитанию школьников. В департаменте пообещали оказать материальную помощь семье умершей.

В сети, коллеги Натальи и просто небезразличные люди выражают боль и соболезнования от утраты: "Светлана Николаевна навсегда останется в моем сердце солнечным лучиком, который был настоящим другом", "Она была прекрасным человеком. Запомню её очень справедливой и доброй",  "Светлана Николаевна, ВЫ навсегда останетесь в наших сердцах!", "Это ужасно и не справедливо".

Отметим, что в Днепре сейчас не простая ситуация с коронавирусом. С начала пандемии 12 098 человек заразились COVID-19. 123 случая выявлены за прошедшие сутки. 4208 человек лечатся в данный момент (+122): 493 человека лежат в больнице, а 3715 - дома. В тяжелом состоянии сейчас находятся 8 человек, и один подключен к аппарату ИВЛ. За прошлые сутки обошлось без летальных случаев, а за весь период от коронавируса в Днепре умерло 210 человек. 

Напомним, 9 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Все по теме:

Днепр, Директор школы, Коронавирус, Covid-19, Светлана Солодовник.

Автор:

Телеграф
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