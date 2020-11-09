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Предприниматели перекрыли автодороги в Украине: названы требования (видео)

Предприниматели перекрыли автодороги в Украине: названы требования (видео)
Обновлено 12:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook

4 ноября, Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Поэтому уже в понедельник 9 ноября, украинские предприниматели перекрыли ряд автодорог в Украине. В сети уже озвучили требования протестующих.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Предприниматели Украины / # SaveФОП".

Там же и озвучили ряд требований:

  • мы требуем сохранить микробизнеса в Украине.
  • нас уничтожают олигархи. нас уничтожают карантин, кассовый аппарат и тп.
  • мы требуем право на труд, право гарантированных конституцией украина, а именно статьей 42-43 конституции Украины.
  • мы требуем принятие законопроекта 3853-1 (2), 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, создавшая 5 млн. рабочих мест в Украине и которая позволяет более 5-ти миллионов украинский зарабатывать себе на жизнь и растить своих детей.
  • мы требует недопущения выборочного закрытие микробизнеса на карантин.
  • мы требуем сохранение возможности легко и просто создать и вести свою собственную маленькое дело для каждого украинского.
  • мы требуем сохранения правил ведения микробизнеса, запустивших экономику сломанной Украины в конце 90-х и которые сейчас хотят отобрать у нас олигархи.
  • мы за микропредпринимателей, мы за украинца, мы за украину.
  • мы против повышенния цен, потому что мы против дополнительных поборов, взяток и расходов. мы против коррупции, которую нам навязывают с фискальными кассовыми аппаратами.
  • мы за возможность для каждого простого украинский начать свое маленькое дело на упрощенной системе налогообложения, без кассовых аппаратов и без выборочного ограничений или закрытие бизнеса на карантин.

А тем временем в нескольких городах страны люди перекрыли дороги во время акций протеста.

Ситуация в Сумах:

Что происходит на Львовщине:

Ситуация в Закарпатье:

Читайте также в материале "Телеграф": Почему с 5 по 17 ноября движение на международных трассах Украины могут перекрыть.

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, ФЛП, Ураина.

Автор:

Телеграф
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