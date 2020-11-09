Предприниматели перекрыли автодороги в Украине: названы требования (видео)

4 ноября, Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Поэтому уже в понедельник 9 ноября, украинские предприниматели перекрыли ряд автодорог в Украине. В сети уже озвучили требования протестующих.
Об этом сообщили в Фейсбуке "Предприниматели Украины / # SaveФОП".
Там же и озвучили ряд требований:
- мы требуем сохранить микробизнеса в Украине.
- нас уничтожают олигархи. нас уничтожают карантин, кассовый аппарат и тп.
- мы требуем право на труд, право гарантированных конституцией украина, а именно статьей 42-43 конституции Украины.
- мы требуем принятие законопроекта 3853-1 (2), 3993, которые позволяют сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, создавшая 5 млн. рабочих мест в Украине и которая позволяет более 5-ти миллионов украинский зарабатывать себе на жизнь и растить своих детей.
- мы требует недопущения выборочного закрытие микробизнеса на карантин.
- мы требуем сохранение возможности легко и просто создать и вести свою собственную маленькое дело для каждого украинского.
- мы требуем сохранения правил ведения микробизнеса, запустивших экономику сломанной Украины в конце 90-х и которые сейчас хотят отобрать у нас олигархи.
- мы за микропредпринимателей, мы за украинца, мы за украину.
- мы против повышенния цен, потому что мы против дополнительных поборов, взяток и расходов. мы против коррупции, которую нам навязывают с фискальными кассовыми аппаратами.
- мы за возможность для каждого простого украинский начать свое маленькое дело на упрощенной системе налогообложения, без кассовых аппаратов и без выборочного ограничений или закрытие бизнеса на карантин.
А тем временем в нескольких городах страны люди перекрыли дороги во время акций протеста.
Ситуация в Сумах:
Что происходит на Львовщине:
Ситуация в Закарпатье:
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