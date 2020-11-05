В Украине назревают новые протесты: грозят перекрыть все международные трассы

На заседании в среду, 4 ноября, Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.

В законопроекте предлагалось отсрочить на один год – до 1 января 2022 года – введения обязательного применения регистратора расчетных операции (РРО) и программного РРО плательщиками единого налога II-IV групп.

С 5 по 17 ноября движение на международных трассах могут перекрыть, чтобы привлечь внимание к сохранению микробизнеса в Украине.

Таким образом активисты движения #SaveФОП проведут региональные акции "Право на труд", пишут "Предприниматели Украины".

"Микропредприниматели разочарованы из-за пренебрежения их требованиями и нарушения договоренностей. Мы глубоко возмущены законодательными инициативами, которые ставят физических лиц-предпринимателей на грань выживания", - говорится в сообщении активистов.

По их словам, если до 21 ноября в Раде не примут законопроекты об отсрочке введения кассовых аппаратов, активисты движения #SaveФОП планируют провести долгосрочное перекрытия международных трасс по всей территории Украины.

Напомним, доступная растаможка автомобилей в иностранной регистрации для украинцев не будет доступной, так как Минфин считает такие "льготы" нецелесообразными, поскольку стране нужны средства, чтобы рассчитаться с государственным долгом.

Также Евробляхеры, которым обещали доступную растаможку, были разогнаны сегодня правоохранителями в центре столицы.