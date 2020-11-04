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Верховная Рада провалила отсрочку внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада провалила отсрочку внедрения кассовых аппаратов для ФЛП
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook

3 ноября глава Верховной Рады объявил, что ВР отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП на упрощенной системе налогообложения на один год. Тем не менее 4 ноября в Раде не хватило голосов для принятия решения об отсрочке.

Об этом сообщили в Телеграм канале ЧП Украина.

Таким образом Соответствующий законопроект, урегулировавший данный вопрос был отправлен на повторное первое чтение.

Народный депутат Украины Александр Дубинский на своей страничке в Фейсбуке прокомментировал провал в принятии решения Радой, отметив,  что ""За" проголосовали только 107 Слуг из 248 а общее количество голосов за ФОПов составило 212", - назвав это позором.

Соавтор проекта "Стратегия Украина-2030" Виктор Монин в своем Фейсбуке также выказался о данном "провале" ВР.

"Рада провалила законопроект по переносу запуска Рро по Фопам ...говорят Соросята вместе с Гетманцевым с утра устроили истерику на фракции...
Ну что значит Украинцы будут покидать эту страну ещё активнее. Потому что если Слуги показывают что их задача исключительно доить и усложнять всех кто ещё готов тут шевелится ...значит люди будут голосовать ногами. И да ещё более активнее поддерживать перевыборы в парламент досрочные тоже", - отметил он.

Читайте также в материале "Телеграф": 3 ноября под стенами ВРУ собрался многолюдный протест "евробляхеров" которые выступают против высокой стоимости растаможки этих авто.

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Верховная Рада, Украина, ФЛП.

Автор:

Телеграф
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