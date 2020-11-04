Верховная Рада провалила отсрочку внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

3 ноября глава Верховной Рады объявил, что ВР отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП на упрощенной системе налогообложения на один год. Тем не менее 4 ноября в Раде не хватило голосов для принятия решения об отсрочке.
Об этом сообщили в Телеграм канале ЧП Украина.
Таким образом Соответствующий законопроект, урегулировавший данный вопрос был отправлен на повторное первое чтение.
Народный депутат Украины Александр Дубинский на своей страничке в Фейсбуке прокомментировал провал в принятии решения Радой, отметив, что ""За" проголосовали только 107 Слуг из 248 а общее количество голосов за ФОПов составило 212", - назвав это позором.
Соавтор проекта "Стратегия Украина-2030" Виктор Монин в своем Фейсбуке также выказался о данном "провале" ВР.
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