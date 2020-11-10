Кощунство и крысы: вдова жертвы коронавируса ужаснула историей про морг в Мариуполе

В Центре первичной медсанпомощи №4 Мариуполя со скандалом умер пациент, заболевший на коронавирус.

Об этом в интервью "Телеграф" сообщила Раиса Таможникова-Сачанова, муж которой пережил весь ужас от нахождения в Мариупольской больнице.

Вдова Раиса Таможникова-Сачанова вспоминает об ужасе от увиденного в морге больницы №4 города Мариуполь:

"Однако и это еще не было концом пережитого нами ужаса! Дело в том, что потом мужа перевезли в морг и просто сбросили на кафельный пол. Сбро-си-ли, разбив его лицо, – которое мы незадолго до этого видели чистым и не поврежденным. Это же просто кощунство! Зять узнал, что там, случается, крысы объедают части тел, и немедленно забрал тело в частную ритуальную службу".

Напомним, по состоянию на утро 9 ноября, в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.