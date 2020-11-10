На дорогах Киева с флагами празднуют прекращение войны в Карабахе. Видео

По центральным улицам Киева проехались машины с флагами Азербайджана, так жители украинской столицы отреагировали на мирное решение карабахского конфликта.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киев оперативный.

Подписание трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией - поставило точку в военном конфликте за Нагорный Карабах. С учетом того, что именно Баку, согласно документа, получил больше преимуществ, представители азербайджанской диаспоры в Украине не удержались от радостной акции. несколько автолюбителей украсили свои машины национальными флагами и, сигналя, проехались по киевским улицам.

Как сообщалось ранее, фактически Армению приперли к стенке, ее войска теснили на фронте, осложняли ситуацию внутренние проблемы в армии. Сразу после подписания документа в Нагорном Карабахе появились российские "миротворцы", которые обеспечивали установление новых границ.