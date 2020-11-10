Новоизбранный от "Слуги народа" глава ОТГ попался на взятке в Закарпатье

В Закарпатской области на взятке был задержан глава Воловецкой ОТГ Михаил Попелич, который шел на выборы от "Слуги народа".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса-президента в Фейсбук.

"Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять", - сказано в сообщении.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров уточнил, что чиновнику пытались дать 80 тысяч гривень за непрепятствование участию подрядчика в тендерных закупках по объектам дорожной инфраструктуры.

"Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "слуг народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовыванию бюджета. Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду", - написал он.

Согласно заявлению пресс-службы Офиса генпрокурора, председателя поселкового совета и его посредника задержали во время получения второй части неправомерной выгоды - 60 тыс грн.

"Следствие продолжается. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 4 ноября со скандально известного народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет.

А уже 5 ноября он подрался в кулуарах Верховной Рады со своим бывшим однопартийцем Гео Леросом.