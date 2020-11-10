Скачать
Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах
Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах
Итоги дня 10 ноября: прекращение войны в Карабахе, "привет" Кернеса из Шарите и дело Байдена
Итоги дня 10 ноября: прекращение войны в Карабахе, "привет" Кернеса из Шарите и дело Байдена
Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)
Шевченко подшутил над Усиком на тренировке сборной Украины (видео)
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников

Новоизбранный от "Слуги народа" глава ОТГ попался на взятке в Закарпатье

Новоизбранный от "Слуги народа" глава ОТГ попался на взятке в Закарпатье
Обновлено 22:40 Вт, 10 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: ОГП

В Закарпатской области на взятке был задержан глава Воловецкой ОТГ Михаил Попелич, который шел на выборы от "Слуги народа". 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса-президента в Фейсбук. 

"Времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, точно остались в прошлом. Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять", - сказано в сообщении. 

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров уточнил, что чиновнику пытались дать 80 тысяч гривень за непрепятствование участию подрядчика в тендерных закупках по объектам дорожной инфраструктуры.

"Михаил Попелич выиграл выборы как кандидат от "слуг народа", однако партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и разворовыванию бюджета. Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду", - написал он. 

Согласно заявлению пресс-службы Офиса генпрокурора, председателя поселкового совета и его посредника задержали во время получения второй части неправомерной выгоды - 60 тыс грн.

"Следствие продолжается. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, 4 ноября со скандально известного народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет

А уже 5 ноября он подрался в кулуарах Верховной Рады со своим бывшим однопартийцем Гео Леросом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Коррупция, Закарпатская область, ОГП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября
04 Поступило заявление: в полиции объяснили дело об убийстве Кернеса
05 С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось первое фото Кернеса из Шарите
Появилось первое фото Кернеса из Шарите
Умерла теща Петра Порошенко
Умерла теща Петра Порошенко
Путин сам себя переиграл: России предрекают серьезные столкновения с Турцией
Путин сам себя переиграл: России предрекают серьезные столкновения с Турцией
Какой праздник 11 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 11 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь