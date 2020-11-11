Стрельба в ресторане под Днепром: стало известно о смерти одного из пострадавших

Студент военно-юридического института Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Ростислав Мительский скончался, получив ранение в голову в ходе перестрелки в Першотравенске Днепропетровской области.

Об этом сегодня 11 ноября, сообщила начальник пресс-службы вуза Марианна Иванина.

Ростислав скончался утром 11 ноября, пробыв в коме несколько дней.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября возле одного из развлекательных заведений Першотравенска между группой мужчин возникла драка на почве неприязненных отношений, и они открыли стрельбу. В результате пострадали четыре человека, среди них - и Ростислав Мительский.

На сегодняшний день еще двое пострадавших находятся в больнице, им потребуется долгая реабилитация. У четвертого пострадавшего серьезные проблемы с ногой.

Злоумышленникам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 7, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.