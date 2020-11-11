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Видео момента ДТП на перекрестке в Киеве, где "скорая" разбилась о Porsche

Видео момента ДТП на перекрестке в Киеве, где "скорая" разбилась о Porsche
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: telegram - kyivpatrol

В ночь на 11 ноября, на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской, что в Киеве произошло ДТП: водитель Porsche столкнулся с машиной скорой в результате чего пострадали 5 человек.

Об этом сообщили в Телеграм канале Патрульной полиции Киева.

По предварительным данным, инцидент произошел потому, что водитель скорой, с включенными проблесковыми маячками, пытался поскорее проехать перекресток, где только загорелся запрещающий сигнал светофора, в то время как водитель Porsche быстро начал движение на зеленый.

На данный момент все подробности происшествия устанавливаются следователями.

Кадры ДТП - видео с камер наблюдения.

Стоит напомнить, что в ночь на 11 ноября в Днепре также произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. 

Читайте также в материале "Телеграф": В Одессе автомобиль на высокой скорости влетел в остановку общественного транспорта.

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Киев, ДТП, Пострадавшие.

Автор:

Телеграф
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