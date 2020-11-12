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«Завтра у меня будешь целый день без штанов сидеть»: видео с воспитательницей детсада на Полтавщине возмутило сеть

«Завтра у меня будешь целый день без штанов сидеть»: видео с воспитательницей детсада на Полтавщине возмутило сеть
11:43 Сегодня Телеграф

В сети появилось видео грубого обращения воспитательницы к трехлетнему ребенку в детском саду Великой Бузовой на Полтавщине.

Им поделилась в Facebook мама мальчика Галина Иващенко.

На кадрах - плачущий ребенок, которого одевает воспитатель. Взрослая женщина прикрикивает на малыша, настаивая, чтобы он натягивал штанишки. А когда тот не выполняет требование заявляет: "Завтра будешь у меня сидеть целый день без штанов". Воспитатель активно трясет мальчика, чтобы натянуть одежду и так же грубо его обувает. В кадр попала и еще одна сотрудница детского сада, которая улыбалась происходящему и называла ребенка "упертым".

Видео распространила мама мальчика Галина Иващенко, которая уточнила, что воспитателя зовут Людмила Герасименко, а свидетелем оказалась – заведующая садиком Елена Васюк.

"Моему ребенку три года исполнилось месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы", - отметила мама.

Также женщина считает, что такие люди как воспитатель и заведующая не должны работать возле детей. Ее активно поддерживают в комментариях, советуют обращаться к начальнику управление образования, в полицию и прокуратуру. 

В комментариях женщины пишут, что да, детей нужно приучать в самостоятельности, но не такими грубыми методами. И добавляют, что если воспитателю в силу возраста трудно справляться с малышами, место нужно уступить молодым. 

Многих возмутило, почему не только заведующая не вмешалась в ситуацию, но и тот, кто снимал на видео, как воспитатель муштровала малыша. Как выяснилось, это кадры сделаны тоже ребенком, который пришел забирать братика.

Пока неизвестно, продолжит ли воспитательница, которая позволила себе так обходиться с ребенком, работать в детском саду. И как отреагируют н инцидент правоохранительные органы. 

В Прилуках на Черниговщине закрывали детский сад из-за болезни воспитателя. 

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Ребенок, Видео, Детский сад, Воспитатель.

Автор:

Телеграф
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