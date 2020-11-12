Убийство в ресторане в центре Харькова: дело обросло новыми подробностями

Харьковские правоохранители выяснили обстоятельства убийства в ресторане на улице Ярослава Мудрого. Было объявили о подозрение 32-летнему мужчине. Полиция ищет его подельников.

32-летнему Дмитрию Шаповалову инкриминируют п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Следователи установили, что соучастниками убийства были трое харьковчан. Они держали Руслана Смирнова, пока Шаповалов наносил удары ножом.

По информации прокуратуры, первым конфликт спровоцировал Смирнов, когда забежал в ресторан и открыл стрельбу по мужчинам. Дмитрий Шаповалов получил ранение и начал защищаться, в частности, бросил стул в сторону стрелка. Потом завязалась драка. К ней присоединились знакомые 32-летнего Дмитрия Шаповалова.

Также, следствие установило что собственник ресторана Biani в городе Харьков, незаконно организовал работу в ночное время суток, в связи с чем это привело к убийству человека, - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

"По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, в ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, будучи физическим лицом-предпринимателем, 1 ноября 2020 в ночное время организовал работу ресторана, который расположен по ул. Ярослава Мудрого в г.. Харькове, несмотря на ограничение работы с 20.00 до 07.00 часов заведений общественного питания. Указанные незаконные действия привели к тому, что в ночное время, когда заведение не имело права работать на его территории произошло убийство человека", - сказано в сообщении.

Своими действиями предприниматель нарушил постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», принятой в соответствии со ст . 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, преступление произошло еще 1 ноября. В ресторан Biani зашел 37-летний мужчина и открыл огонь из травматического оружия. Он успел сделать девять выстрелов по одному из отдыхающих. Харьковчанин бросил в нападавшего стул, а затем вместе с друзьями отобрал у него пистолет. Стрелка избили, после чего фигурант нанес ему два удара ножом по ногам. От потери крови раненый скончался.

Полиция объявила посетителю ресторана подозрение по статьям 12, 115 ("умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц") УК Украины. Решается вопрос об избрании харьковчанину меры пресечения. Сейчас силовики ищут троих мужчин, которые удерживали жертву.