Мусоровоз насмерть задавил мужчину в Киеве: трагедия попала на видео

Утром четверга, 12 ноября, в столице на пешеходном переходе мусоровоз сбил насмерть человека.

Видео происшествия выложено в Facebook на странице "Киев Оперативный".

Авария произошла на улице Березняковской. На место была вызвана "скорая", но медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Как видно на кадрах, где запечатлено происшествия, пешеход начал движение "по зебре" и остановился прямо перед кабиной мусоровоза. В этот момент для грузовика загорелся зеленый свет и он тронулся, переехав мужчину.

Видео с моментом аварии (18+)

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