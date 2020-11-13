В Харькове мужчина избивал собаку на глазах у сына, невзирая на его слезы

Утром пятницы, 13 ноября, в Харькове в районе школы номер 95, произошел довольно неприятный инцидент: мужчина начал избивать свою собаку прямо посреди улицы, при своем сыне.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ТРУХА Харьков.

По предварительным данным, ребенок просил отца прекратить избивать собаку и даже начал плакать, в ответ на это отец долго не мог остановится.

"Страшно представить что с ней делают дома...", - так прокомментировали данное происшествие в Телеграм-канале.

Видео самого инцидента - ТРУХА Харьков:

Стоит напомнить, что ранее 10 ноября, в Харькове произошло дерзкое ограбление на заправке.

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