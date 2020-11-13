В Раде срывают законопроекты по Конституционному суду

Утром пятницы 13 ноября, в Киеве поступило анонимное сообщение, что здание Верховной Рады Украины заминировано.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Стоит отметить, что служба вызрывотехников прибыла на место оперативно и довольно быстро дала заключение, что в здании ВР вызрывчатки не обнаружено.

В то же время прослеживается интересная связь этого инцидента, с тем, что как раз сегодня правовой комитет должен был рассмотреть законопроекты по Конституционному суду.

Было ли это обычной шуткой или спланированным планом по срыву законопроекта по КСУ, остается только гадать.

Стоит напомнить, что ранее Верховная Рада провалила голосование о назначении судей на две из трех вакантных вакансий в Конституционном суде.

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