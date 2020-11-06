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Рада не смогла назначить новых судей КС: что теперь будет

Рада не смогла назначить новых судей КС: что теперь будет
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: НВ

Верховная Рада провалила голосование о назначении судей на две из трех вакантных вакансий в Конституционном суде

Так во время заседания парламента были заслушаны обращения четырех кандидатов - Юрия Павленка от ОПЗЖ, Ольги Боднар-Петровской от "Батькивщины", Николая Серого от "ЕС" и Натальи Денисенко от "Голоса". 

Сначала нардепы провели рейтинговое голосование, а потом должны были утвердить кандидатов, которые набрали больше всего голосов. 

По итогу рейтингового голосования больше голосов получили Павленко и Боднар-Петровская. 

Однако во время голосования за утверждение Павленко в качестве судьи КС, он получил поддержку лишь 100 нардепов, таким образом решение принято не было. 

Спикер парламента Дмитрий Разумков обратился к профильному комитету с просьбой повторно подготовить конкурс на судей КСУ.

Во время обсуждения, Ярослав Юрчишин ("Голос") призвал провести конкурс при участии международных экспертов, отметив, что процесс назначения тормозился в течение 7 месяцев. 

Сергей Власенко ("Батькивщина") заявил об "атаке" на КСУ и добавил, что на заседании нет достаточного числа депутатов, чтобы назначить судью. 

Председатель "ЕС" Петр Порошенко предложил сначала сменить процедуру назначения судей, напомнив, что такое обещание давал президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, 8% украинцев не знают о существовании КСУ

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Верховная Рада, КСУ.

Автор:

Телеграф
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