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"Ударим граблями по кризису". Набор новых судей КСУ в Раде обескуражил украинцев (документ)

"Ударим граблями по кризису". Набор новых судей КСУ в Раде обескуражил украинцев (документ)
15:27 Сегодня Телеграф Фото: (Конституционным суд Украины) twitter

После нашумевшего скандала с Конституционным судом в четверг, 5 ноября, в Комитете Верховной Рады анонсировали документ о приеме новых кандидатов на посты в КСУ, что взволновало сеть.

Не только известные личности, но и простые пользователи высказались о предстоящем наборе судей.

Координатор проекта "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в своем Фейсбуке прокомментировала данный факт.

"Какой бы противницей радикальных действий я не была, иногда кажется, что единственный выход - это снести все государственные институты под ноль", - отметила она, также выложив само фото документа.

Адвокат Роман Маселко также не остался в стороне и резко высказался по данному вопросу.

"Ударим граблями по конституционному кризису", - так он прокомментировал документ приема новых судей КСУ.

Координатор проекта "Общественный совет добродетели" Михаил Жернаков в своем Фейсбук  отметил, что это "выход" из конституционного кризиса, который мы заслужили.

По его словам, уже завтра парламент планирует назначить 2 судей Конституционного суда.

"Без конкурса, как того требует Конституция. Без всякой проверки того действительно кандидаты являются "законодателями с общепризнанным авторитетом" и обладают "высокими моральными качествами", как того требует Конституция", - подчеркивает он.

Со слова Жернакова, причиной решений КСУ является также и то, что "судей к нему вместо открытого и объективного конкурса всегда выбирали по партийным квотам".

"Что делают "Слуги", чтобы исправить проблему? Правильно, повторяют то же 1 в 1. Раз нарушая при этом конституционные требования", - отмечает он.

"Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат", - считает он.

По словам Жернакова, хотя среди кандидатов и есть достойные, при такой системе шансы у них мизерные.

Обычные пользователи также высказались касательно набора новых судей.

"Они действуют в границах своей извращенной логики. В границах их логики все выглядит понятным и логичным", - заявил пользователь Сергей.

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"Пока зеленая банда сидит на банковой и в ВР, можно ожидать всего...", - отметил пользователь Виктор.

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"Значит, задача у них одна - не реформирование суда или его очищение. А взять под полный контроль КСУ. Все очень просто", - высказал свою догадку пользователь под ником Va Sla.

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Стоит напомнить, что Народные депутаты от "Слуги Народа" призвали уйти в отставку судей Конституционного суда.

Читайте также в материале "Телеграф": Почему большинство украинцев не доверяют решениям Конституционного суда Украины и поддерживают его роспуск.

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КСУ, Верхованая Рада.

Автор:

Телеграф
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