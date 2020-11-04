60% украинцев не доверяют КСУ, а 8% и вовсе о нем ничего не слышали - соцопрос

Большинство украинцев не доверяют решениям Конституционного суда Украины и поддерживают его роспуск.

Об этом говорят результаты последнего социологического опроса группы "Рейтинг", обнародованные 4 ноября.

По итогам голосования, Конституционному суду доверяют всего 5% украинцев, в то время как 36% совсем не имеют доверия к КСУ, а еще 8% опрошенных и вовсе о нем не слышали.

К последнему скандальному решению КСУ отрицательно относятся 59% украинцев, в то время как 25% ничего о нем не слышали.

57% респондентов поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского распустить Конституционный суд. Против высказались 27% голосовавших.

В то же время, 55% опрошенных боится потерять безвиз с Евросоюзом, - в основном так проголосовала молодежь и жители больших городов.

Также показали инфографику, по которой в 2018 году почти половина украинцев оценивали ситуацию с коррупцией в стране как "значительно ухудшилась", в 2019 году таких голосов было всего 8%, в то время как в 2020 году показатель вновь вырос до 16%:

Как сообщал "Телеграф", сегодня группа нардепов от "Слуги народа" отнесли в КСУ заявление с призывом к отставке 11 судей, - это вызвало ряд вопросов в сети.