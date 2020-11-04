"Слуги народа" в Конституционном суде вызвали вопросы

Народные депутаты от "Слуги Народа" призвали уйти в отставку судей Конституционного суда, которые поддержали решение относительно электронных деклараций.

4 ноября группа нардепов отнесла заявление в здание КСУ в Киеве.

Заявление было озвучено Главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией, а подписали обращение 226 избранников из разных фракций и групп.

Как отметил Арахамия, заявление касается только 11 судьей, которые поддержали скандальное решение об отмене антикоррупционной реформы и в частности электронного декларирования.

По словам Арахимии, после таких решений, у общества не осталось доверия к судьям КСУ.

"В случае, если они не сложат полномочия, у депутатов есть ряд законодательных инициатив. Все они имеют одну цель - фактически предотвратить дальнейшие решению КС, которые могут полностью разрушить антикоррупционную независимую инфраструктуру".

Он также добавил, что есть законопроекты, "которые могут временно блокировать работу КСУ, а некоторые, в частности президентские, предлагают перезагрузить систему Конституционного Суда, поэтому парламент будет определяться".

Сеть, после такого заявления, вспыхнула волной негодования: "Кто подписывал, сами хоть читали Конституцию?", "А может грамотно законы будете писать?", "Парламент не указ судье", "А почему не полным составом подписали?".