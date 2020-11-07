К дому главы КСУ Тупицкого съехались протестующие, не обошлось без стычек (фото, видео)

В субботу, 7 ноября, в Василькове Киевской области возле дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого проходит акция протеста. Между полицией и активистами произошла потасовка.

Поліція блокує рух автівок. Не пропускає їх до будинку глави КС Тупицького. Учасники закликають їх пропустити, кажуть, що не пропускати їх незаконно Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/iggLj3zS73 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 7, 2020

Как сообщает "Суспільне", полиция перекрыла улицу на подходе к дому Тупицкого. Правоохранители, в частности, не пропустили 2 машины активистов – со звуком и с виселицей. Также они не пускали людей, пытавшихся прорваться к дому пешком. В то же время полиция в громкоговоритель призывает соблюдать порядок.

Поліція у гучномовець закликає дотримуватися порядку. Поодинокі сутички

Фото: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/P5PhuxvtxZ — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 7, 2020

Во время акции протеста звучали призывы к отставке главы КСУ: «Тупицкий в отставку», «Тупицкий — в Ростов». В конце митинга протестующие зажгли файера.

Домовилися, що автівки дві проїдуть на 5 метрів. А люди розтягнутся вздовж паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів і зупинилися pic.twitter.com/d8gUJEoCpK — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 7, 2020

«Мы едем к Тупицкому, чтобы сказать о том, что в любом случае он должен остановиться. Правильный и конституционный способ — это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким. Он должен быть первым», — сказала участница автопробега Екатерина Бутко.

Участники акции протеста планировали вручить Тупицкому билет в российский Ростов и предложить подвезти его до границы с РФ.

Напомним, семья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, кроме участка в аннексированном Крыму, владеет несколькими объектами элитного имущества.

27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций и мониторинга образа жизни.