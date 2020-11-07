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К дому главы КСУ Тупицкого съехались протестующие, не обошлось без стычек (фото, видео)

К дому главы КСУ Тупицкого съехались протестующие, не обошлось без стычек (фото, видео)
14:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter Громадське радио

В субботу, 7 ноября, в Василькове Киевской области возле дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого проходит акция протеста. Между полицией и активистами произошла потасовка.

 

Как сообщает "Суспільне", полиция перекрыла улицу на подходе к дому Тупицкого. Правоохранители, в частности, не пропустили 2 машины активистов – со звуком и с виселицей. Также они не пускали людей, пытавшихся прорваться к дому пешком. В то же время полиция в громкоговоритель призывает соблюдать порядок.

 

Во время акции протеста звучали призывы к отставке главы КСУ: «Тупицкий в отставку», «Тупицкий — в Ростов». В конце митинга протестующие зажгли файера.

 

«Мы едем к Тупицкому, чтобы сказать о том, что в любом случае он должен остановиться. Правильный и конституционный способ — это когда судьи-предатели уйдут в отставку во главе с Тупицким. Он должен быть первым», — сказала участница автопробега Екатерина Бутко.

Участники акции протеста планировали вручить Тупицкому билет в российский Ростов и предложить подвезти его до границы с РФ.

Напомним, семья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, кроме участка в аннексированном Крыму, владеет несколькими объектами элитного имущества.

В собственности судей КСУ нашли десятки земельных участков

27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций и мониторинга образа жизни.

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Акция протеста, КСУ, Васильков, Александр Тупицкий, Висилица.

Автор:

Телеграф
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