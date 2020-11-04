В собственности судей КСУ нашли десятки земельных участков

Конституционный суд Украины (КСУ) после решения о снятии уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию рассматривает земельную реформу в Украине.

2 ноября судьи в закрытом режиме рассмотрели депутатское представление о разъяснении нескольких статей 13 и 14 Конституции Украины, которые касаются земли.

В Конституционном суде считают, что по содержанию первого предложения ч. 1 ст. 13 и первого предложения ч. 1 ст. 14 субъектом права собственности на землю является исключительно граждане Украины.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на территории государства законно, не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю. Это же касается и иностранных юрлиц, а также юридических лиц Украины, основанных иностранцами, другими государствами. Согласно проекту решения КСУ не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю и иностранные организации.

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик считает, что КСУ фактически заложил основу для уничтожения рынка земли.

Чижик, приводит в пример декларации "этих борцов с крупными землевладельцами":

1. Виктор Кривенко - 44 земельных участка на 216 500 квадратных метров

2. Александр Касминин - 17 земельных участков на 223 050 квадратных метров

3. Сергей Сас (автор решение) - 7 земельных участков на 92 900 квадратных метров

4. Владимир Мойсик - 9 земельных участков на 47 400 квадратных метров, из них 26 000 в аренде

5. Петр Филюк - 6 земельных участков на 25 592 квадратных метра

"Каким образом Виктор Кривенко оформил в собственность 44 земельных участка, площадь которых в пять раз больше нормы бесплатной приватизации на них с женой вместе взятыми? За какие деньги он удерживал эти земли и платил налоги, если всю жизнь работает судьей?

Каким образом жена судьи Касминина приобрела в собственность 11 плодородных земель на Полтавщине по цене 500 долларов за гектар?", - отметила Галина Чижик.

Эксперт считает, что судьи КСУ против рынка, "ибо рынок - это о свободном конкурентный оборот, а не мутки тех, кто имеет власть".

Напомним, что все вышеперечисленные судьи в списке голосовали за отмену декларирования.

Сегодня, также стало известно, что народные депутаты от "Слуги Народа" призвали уйти в отставку судей Конституционного суда.