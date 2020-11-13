Стрелявший в полицейского на Борщаге в Киеве находился в международном розыске (фото)

Утром пятницы 13 ноября, в Киеве на улице Героев Космоса произошло ЧП: пассажиры остановленного для проверки авто открыли огонь по полицейским. В результате чего, один из полицейских был ранен. А тем временем появились подробности о стрелявшем в него преступнике.

Об этом сообщил в Фейсбуке сотрудник патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По предварительным данным, во время задержания полицейский получил три огнестрельных ранения. Его оперативно госпитализировали. И на данный момен еще продолжается операция.

При задержании у одного из мужчин обнаружили пистолет "ПМ", и гранаты. Один из них находится в международном розыске по ч.1 ст.263 УК (незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов), другой же ранее привлекался к ответственности по той же статье.

Можно только догадываться, какими были их намерения и куда направлялось это авто.

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