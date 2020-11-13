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Пятница, 13.11.2020
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Серийный лихач: в сети нашли видео с водителем UBER, устроившим смертельное ДТП на Окружной в Киеве

Серийный лихач: в сети нашли видео с водителем UBER, устроившим смертельное ДТП на Окружной в Киеве
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Водитель, который в пятницу, 13 ноября, сбил группу людей на остановке на Окружной в Киеве до этого неоднократно нарушал ПДД и "лихачил" на дорогах.

Соответствующее видео обнародовал паблик "Киев оперативный" в Facebook. 

"А вот и видео, которые выкладывал у себя на странице в Инстаграм водитель Uber, который снес людей не остановке", - говорится в подписи к ролику. 

Как сообщалось ранее, авария случилась 13 ноября, водитель Uber влетел в киоск, сбив шестерых человек. 

Одна из пострадавших погибла на месте, еще одна скончалась в "скорой" по пути в больницу. Согласно предварительным данным, водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а, судя по всему, просто уснул за рулем от усталости.  

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Киев, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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