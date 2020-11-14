В Черновцах протестующие против карантина блокировали проезд (фото и видео)

В субботу, 14 ноября, в Черновцах более трех сотен предпринимателей коммунального предприятия "Калиновский рынок" перекрыли движение транспорта на улице Старожучкивський Путь.

Отмечается, что митингующие требуют у властей отмены "карантина выходного дня".

Из-за новых ограничений тысячи предпринимателей и работников Калиновского рынка остаются без работы и заработка.

Стоит отметить, что "Калиновский рынок" является одним из самых больших в Украине наравне с "Седьмым километром" в Одессе, и многие жители города зависят от его работы.

В конце апреля этого года, предприниматели продовольственных рынков города пришли к местной областной администрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина и блокировали движение на той же улице.